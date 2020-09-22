تونس... الكشف عن 5 خلايا إرهابية

وأشار الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إلى أن فرق الحرس الوطني كشفت خلال يومي 11 و20 سبتمبر/أيلول عن عناصر غير معروفة أمنية، وألقت القبض على 44 شخصا، بينهم 19 متورطين في قضايا إرهابية.
وقال الجبابلي إنه تم الكشف عن الخلايا التي توزعت أعمالها بين بنزرت، وبنعروس، وسيدي بوزيد، وسوسة، وباجــــة، حسب مــوقع إذاعــة "نسمة" التونسية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، حسب النيابة العامة التونسية.
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