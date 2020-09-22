الجيش الإيراني يؤكد طلب سوريا تعزيز مضاداتها الدفاعية ويكشف عن عائق وحيد

وأكد شكارجي في تصريح صحفي، أدلى به اليوم لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن طهران ترسل في الوقت الحالي خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، مشيرا إلى أنه ليس لدى إيران أي قوات عسكرية نظامية على الأرض في تلك الدول.
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وتطرق شكارجي إلى الدور الذي تقوم به إيران في المنطقة العربية، مشددا على أنه دور استشاري ومعنوي فقط، مبينا أن بلاده لا تخطط لأن يكون لها "تواجد عسكري دائم في أي من دول المنطقة"، على حد تعبيره.
وأضاف شكارجي في تصريحاته، أن دول "محور المقاومة" لديها جيوش وقوات مسلحة، وأن بلاده تقدم لها الدعم الاستشاري العسكري فقط.
وأشار المتحدث إلى أن بلاده نقلت خبراتها إلى دول مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان، قائلا: "أرسلنا خبراءنا إلى تلك الدول لتقديم المساعدات الاستشارية، لأن جيوش تلك الدول وشعوبها هي من تقف في مواجهة العدو"، بحسب المصدر.
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