وطالب شوقي في ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تلفزيونية أولياء الأمور بـ"الصبر" لحين حل أزمة المدارس الخاصة ومصروفاتها.
وقال الوزير المصري إن تلك الأزمة ستحتاج تقريبا 3 أشهر لحلها بصورة جذرية.
وتابع بقوله: "البعض يعتقد بأن الدولة تمتلك عصا سحرية لحل الأمور غدًا".
وأكمل: "المشكلة سيتم حلها بحلول بداية عام 2021"، ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قال فيها: "مشي أمورك حاليا، لحين إعادة هيكلة نظام المدارس الخاصة بصورة كاملة".
ولفت شوقي إن "الدولة تتابع العديد من الملفات الهامة إلى جانب هذا الملف من تنسيق الثانوية العامة، وامتحانات المرحلة الثانية لطلاب التعليم الفني، وطباعة الكتب الجديدة لطلاب المرحلة الابتدائية الثالثة".
وأتم بقوله: "الوزارة تخدم 23 مليون طالب في التعليم ما قبل الجامعي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... وزير التعليم يوجه رسالة إلى أولياء الأمور بشأن مصاريف المدارس الخاصة: انتظروا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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