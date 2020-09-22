ونقل موقع "مصراوي" عن ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "أورا" العالمية للتطوير العقاري: "لا يوجد أي فقاعة عقارية في مصر".
وتابع الملياردير المصري بقوله: "قبل دخولي للاستثمار بالسوق العقاري تم الاستعانة بشركة عالمية لدراسة السوق".
ولفت ساويرس: "إن نتيجة الدراسة تؤكد أن كل المعروض لا يمثل أكثر من 10% من حجم الطلب."
وأضاف ساويرس: "القطاع العقاري لا يعاني من أي فقاعة عقارية، لكن الأقوى هو من سيستمر في هذا القطاع".
وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن القطاع العقاري في مصر يساهم في إنعاش الكثير من القطاعات الأخرى، مضيفا: "ضخ أي استثمارات بالعقارات يخدم العديد من القطاعات الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس يجيب: هل تعاني مصر من "فقاعة عقارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.