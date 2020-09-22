شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ،اليوم الثلاثاء، 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا مستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ليبيا إلي 24 ألفا و446 حالة.
وذكر المركز الليبي لمكافحة الأمراض - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن 529 حالة تماثت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15 ألفا و913 حالة، فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 460 حالة.
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