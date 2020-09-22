شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافى 226 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، بينها 296 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و17 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج .

كما سجلت الوزارة شفاء 226 حالة ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 120766.، وتسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 211 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 2853، مقابل شفاء 237 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 120.540 حالة، ووفاة حالة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 211 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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وفى وقت سابق، كشف وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 230 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل شفاء 214 حالة من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 120303، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 210.

وكانت أكدت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 207 حالات بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

كانت وزارة الصحة العامة في قطر كشفت آخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، منوهة برصد 236 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 276 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات.