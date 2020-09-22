شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش مهنئا السعودية بالعيد الوطنى الـ90: "نِعم العضيد ونِعم السند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى، المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، ونشر قرقاش صورة العالم السعودي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، للاحتفال بهذه المناسبة، وعلق قائلا: " نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني التسعين، متمنين للسعودية العزيزة دوام النجاح والازدهار والاستقرار. أنتم نِعم العضيد ونِعم السند".



انور قرقاش على تويتر

وتستعد المملكة العربية السعودية يوم غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً في العام 1930.

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وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات. وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج.

كما تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطنى على الإطلاق.