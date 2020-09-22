شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا فى الكويت تتخطى حاجز الـ100 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن إصابة 719 حالة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 100.683، مقابل تسجيل 682 حالة تعافي يصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.612 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و930 حالة.

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