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إصابات فيروس كورونا فى الكويت تتخطى حاجز الـ100 ألف حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا،  عن إصابة 719 حالة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 100.683، مقابل تسجيل 682 حالة تعافي يصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.612 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 762 حالة من (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و930 حالة.

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وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ 762 حالة من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 


كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و168 حالة.

 

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