شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن تسجيل 5 حالات وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة ، تسجيل 5 حالات وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و1142 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 72.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 27.2%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (68 عاما) من قلقيلية ومواطن (54 عاما) من عين مصباح بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (85 عاما) من عرابة بمحافظة جنين، ومواطن (59 عاما) من عقابا بمحافظة طوباس، إضافة إلى وفاة مواطن من صور باهر بمدينة القدس.

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وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة رام الله والبيرة (38)، جنين (25)، سلفيت (12)، أريحا والأغوار (10)، طولكرم (81)، طوباس (8) قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (128).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (198)، محافظة جنين (55)، محافظة طولكرم (43)، محافظة قلقيلية (46)، محافظة نابلس (249)، محافظة طوباس (54)، مدينة القدس (301)، مدينة القدس (101)، قطاع غزة (95).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.