شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تضع شروطا فندقية لتشغيل المخيمات السياحية ورحلات السفارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعمل دائرة دبى للسياحة على تطوير نشاط سياحة المخيمات، من خلال اضافة خدمات سياحية وتصنيف المخيمات وفقا لتلك الخدمات المقدمة على غرار ما يحدث فى تصنيف الفنادق، بهدف تقديم المزيد من الخدمات السياحية لجذب السياح.

وعقدت دائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى "دبى للسياحة" إجتماعا إفتراضيا مع منظمي الرحلات السياحية لمناقشة الإرشادات الجديدة المتعلقة بالمخيمات السياحية، والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على هذا القطاع مع تقديم المزيد من الخيارات والتجارب للزوار، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مستوى العالم.

وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة فى بيان :"ضمن إطار جهودنا المتواصلة لاستئناف الأنشطة السياحية حتى الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل، اتخذنا قرار بخصوص تشغيل المخيمات السياحية ليساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية التي تنظم هذا النوع من الأنشطة وبما يضمن تقديم تجارب مميزة لضيوفنا".

وخلال الاجتماع تم تقديم معلومات مهمة حول الشكل الجديد المقترح والمزايا والمبادئ التوجيهية لتشغيل المخيمات السياحية لتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدمة للضيوف، حيث سيتم بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة السماح لمنظمي الرحلات السياحية بتوفير الإقامة والمبيت كجزء من باقة الخدمات المقدمة لضيوف المخيم، علاوة على تقديم المأكولات والمشروبات والأنشطة الترفيهية .

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وسيتم أيضا تصنيف المخيمات ضمن فئات مختلفة وفق نوعها وباقات الخدمات المقدمة للضيوف، علما بأنه سيكون لكل فئة معاييرها الخاصة وقائمة المتطلبات، بالإضافة إلى الحد الأدنى من الخدمات الذي يجب على الشركات السياحية الإلتزام بها أو تقديمها من أجل الحصول على تصريح من "دبي للسياحة" لتشغيل المخيم.

في حين يجب على المشغلين وفقا للوائح التنظيمية إطلاع الضيوف على تفاصيل الخدمات التي سيحصلون عليها فيما يمكن لـ "دبي للسياحة" تغيير فئة المخيم بناء على الخدمات المقدمة بالإضافة إلى ضرورة إتباع جميع متطلبات الصحة والسلامة والأمن والنظافة والتعقيم .

وسيتم الإنتهاء قريبا من إعداد اللائحة الإرشادية بالشكل والمزايا الجديدة وإبلاغ منظمي الرحلات السياحية بعد تلقي ردود الأفعال وملاحظات الشركاء المعنيين بما فيهم الجهات الحكومية الأخرى.

وتعتبر المخيمات السياحية جزءا من الأنشطة الخارجية المفضلة للعديد من المقيمين والزوار وهي تجمع بين التجارب التقليدية والحديثة، في الصحراء أو الجبال أو الوديان أو المحميات الطبيعية أو أي موقع آخر بغرض تقديم خدمات وعروض سياحية لكل من المقيمين والسياح .