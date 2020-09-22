شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير لـ6 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وكبار معاونيه المدنيين والعسكريين إلى السادس من أكتوبر المقبل، ويحاكم البشير ومعاونيه على خلفية انقلاب عام 1989.وكانت جلسة اليوم مخصصة للاستماع إلى عريضة الاتهام والرد على بعض طلبات الدفاع والاتهام.، ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.

واستجابت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب خلال الجلسة السابقة لطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين.

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وأوضح القاضي السودانى مولانا عصام الدين ردا على طلب هيئة الدفاع بتغيير قاعة المحكمة بسبب افتقارها للشروط الصحية، مؤكدا أن المحكمة نقلت رأى هيئة الدفاع للسلطة القضائية وأنها تبذل جهودا لإيجاد قاعة بديلة، باعتبار أن الوباء لا يزال موجودا.

وأكد أن الجلسات المقبلة ربما ستنقل إلى قاعة الصداقة بدلا من قاعة معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم حيث عقدت الجلسات السابقة.

كما استجابت المحكمة للالتماس الذي تقدم به أحد المحامين بالسماح لموكله بالغياب عن جلسات المحكمة لأسباب صحية، وقررت قبول الطلب رغم اعتراض الاتهام عليه وسمحت للمتهم بالغياب عن الجلسات عدا التي يتم استجوابه فيها.