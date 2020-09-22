شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تقترب من 95 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 660 إصابة جديدة وأن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بلغ 94711، ووفاة حالتين ليصل إجمالى الوفيات 865، بنسبة .09 % ، مقابل تعافى 86195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91%.

وأمس، أكدت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 94051 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 853 بنسبة 0.9 %، مقابل شفاء 85781 لتصل نسبة الشفاء إلى91.2 %.

وكانت أوضحت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 93475 إصابة ، في حين بلغت الوفيات 846، أى بنسبة 0.9 % والمتعافين 85418 لتصل نسبة الشفاء إلى 91.3 %. Advertisements

وفى وقت سابق، كشفت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة ، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات، منوهة بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 82805 ، لتصل نسبة الشفاء إلى94.8 %.