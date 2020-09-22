بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بمصر تقدم 50 طنا من المساعدات إلى لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّمت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك فى مصر، 50 طنا من المساعدات الغذائية، إلى الشعب اللبنانى، والتى وصلت عبر ميناء بيروت البحري في إطار الجسرين الجوي والبحرى اللذين أطلقتهما مصر لدعم ومساندة لبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء في 4 أغسطس الماضي.

وذكرت السفارة المصرية في لبنان فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المساعدات المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، تأتي في إطار تواصل الدعم المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة الأزمة الحالية التي يمر بها، مشيرة إلى أن المساعدات وُجهت إلى كل من البطريركية المارونية وبطريركية الروم الكاثوليك وبطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية.

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وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، إن المساعدات تجسد التضامن الرسمي والشعبي المصري مع لبنان في سبيل تجاوز تداعيات أزمة انفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدا حرص مصر القوي على دعم الأشقاء في لبنان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة شحن عملاقة، نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار وكافة المساعدات التي يحتاجها اللبنانيون.