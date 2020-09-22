فلسطين تتهم إسرائيل بإتلاف 100 ألف مسحة "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الثلاثاء، إسرائيل، بالتسبب بإتلاف 100 ألف مسحة خاصة بفيروس "كورونا"، بسبب عرقلة إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقالت "الكيلة" في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الإجراء الإسرائيلي تسبب بحدوث نقص في المسحات الخاصة بإجراء فحص الفيروس.

وأضافت "ما يتوفر لدى وزارة الصحة يكفي لإجراء فحوصات لثلاثة أيام فقط".

وأشارت إلى وجود "وعود" بوصول كميات كافية من المسحات يوم الأربعاء القادم.

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وتسيطر إسرائيل على معبر الكرامة، وهو الوحيد الواصل بين الضفة الغربية والأردن.

وسجلت فلسطين، الثلاثاء، خمسة وفيات، و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 46.634 بينها 314 وفاة، و 33.602 حالة تعاف.

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