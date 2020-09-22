رئيس برلمان العراق يدعو إلى جلسة السبت لإكمال قانون الانتخابات

بغداد / علي جواد / الخليج 365

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، القوى السياسية إلى حضور جلسة للبرلمان السبت المقبل لمناقشة قانون الانتخابات.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، إنه "أصبح لزاما إكمال فقرة الدوائر الانتخابية، لإنجاز قانون عادل ومنصف، لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب، وتعبر عن إرادته".

وأضاف الحلبوسي: "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون، وحضور جلسة السبت، التي سيكون جدول أعمالها محدد بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

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ويدور جدل في البرلمان العراقي بشأن التوافق على تعديل الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات.

واعتمد العراق في التجارب الانتخابية السابقة طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة؛ ما سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة.

وتدفع القوائم الشيعية تجاه عدم تعدد الدوائر الانتخابية على عكس القوى السُنية التي تطالب بتعددها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو/حزيران المقبل.

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