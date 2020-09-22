خطوة أحادية جديدة.. اتفاق لتحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية

الخليج 365

ـ تركيا استنكرت سابقا ذلك وعدته "أمرا بعيدا عن الواقع"

ـ أنقرة اعتبرت أن إنشاء هذا المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة شرق المتوسط

وقع أغلب أعضاء منتدى شرق المتوسط، الثلاثاء، اتفاقا لتحويل المنتدى المؤسس في يناير/كانون الثاني 2019، إلى منظمة إقليمية حكومية، في خطوة أحادية جديدة.

ووقعت الاتفاق 6 بلدان أعضاء في المنتدى من أصل 7، هي اليونان وقبرص الرومية ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا، فيما غاب ممثلو فلسطين.

وتسعى الدول الأعضاء في المنتدى إلى تحركات منفردة بعيدا عن أنقرة، التي طالما طالبت بضرورة تحقيق التقاسم العادل للموارد الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط، في ظل تعنت من مصر واليونان وقبرص الرومية.

وجرى توقيع الاتفاقية، اليوم، في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لممثلين عن الدول الست، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، وسفراء الدول الست وسفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى مصر.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن "المنتدى أصبح رسميا منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط مقرها القاهرة.. ذلك يمثل انطلاقة لتأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجيا ليصل إلى هذه المكانة".

وأعلن تأسيس المنتدى في يناير 2019، وعقد ممثلو الدول المشاركة ثاني اجتماع في يناير 2020، ويهدف إلى "تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم" كما جاء في عقد التأسيس.

وسبق أن استنكرت تركيا التحركات نحو تحويل المنتدى إلى منظمة دولية، وعدته "أمرا بعيدا عن الواقع"، وفق تصريحات للمتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي، في يناير الماضي.

وقال أقصوي، آنذاك، إن إنشاء هذا المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفا أنه لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.

وأكد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة.

وتواصل تركيا عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية بالمتوسط، بالتزامن مع إعلانها، الشهر الماضي، كشفا للغاز الطبيعي بالبحر الأسود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.