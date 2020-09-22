نائب وزير دفاع السعودية: ندعم جهود تحقيق سلام شامل باليمن

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الثلاثاء، إن بلاده تدعم كافة الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، ومنها المقترح الأممي.

جاء ذلك وفق تغريدة عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الموافق 21 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وأوضح: "نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) لإنجاح مقترحه الإعلان المشترك".

وأضاف أن ذلك يساهم في "إنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي"، دون تفاصيل أكثر.

ويتضمن المقترح الأممي في أبرز بنوده، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات.

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وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والأحد، دعت جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة إيرانيا، التحالف العربي إلى الانخراط في مفاوضات جادة لوقف الحرب، وإنهاء وجوده العسكري في البلاد، بالتزامن مع الذكرى السادسة لسيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية، التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ووضعت الحرب ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.