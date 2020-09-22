وفيات كورونا.. 17 في مصر و5 بتونس

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت مصر، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت تونس 5 حالات.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، فجر الثلاثاء، بتسجيل 17 وفاة و126 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و141، بينها 5 آلاف و787 وفاة، و90 ألفا و332 حالة تعاف.

Advertisements

فيما سجلت وزارة الصحة التونسية 5 وفيات و528 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الأحد الماضي.



وقالت إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و260، بينها 164 وفاة، و8 آلاف و719 حالة تعاف.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 31 مليونا و505 آلاف، توفي منهم أكثر من 969 ألفا، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و132 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.