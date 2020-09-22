صندوق ثلج ينقذ صياداً أمضى ثلاثة أيام في عرض البحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نجا صياد إندونيسي من الغرق بعد أن أمضى ثلاثة أيام في عرض البحر متشبثا بصندوق للثلج أثر انقلاب قاربه قبالة جزر مولوكا الأسبوع الماضي.



وخرج أودين ديمان / 46 عاما/ ليصطاد السمك في 14 أيلول/سبتمبر لكن قاربه غرق وتحطم بفعل ارتفاع الأمواج، حسبما ذكر محمد عرفة، رئيس هيئة البحث والإنقاذ في جزيرة تيرنيت.

وقال عرفة إنه تم العثور على الرجل مساء الخميس بينما كان يتشبث بصندوق الثلج، وكان في حالة ضعف لكنه بصحة جيدة.

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وأضاف عرفة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمتلك الرجل غريزة كبيرة للبقاء".

وأشار إلى أنه تفادى الحركات غير الضرورية للحفاظ على طاقته.

وعاد أودين إلى منزله بعد قضاء عدة ساعات بالمستشفى.

وقال: "لقد تعرضت للإغماء عدة مرات لأنني كنت جائعا للغاية ونمت حتى مجيئ رجال الإنقاذ".