مصنوع من الذهب ومرصع بالألماس... معلومات عن الوسام الذي منحه أمير قطر إلى سفير إيران

وقالت الوكالة إن "سمو أمير البلاد استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث منح الأمير، السفير الإيراني وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران"، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات مزيداً من التطور والنماء".

​ووسام "الوجبة" هو أحد أرفع الأوسمة القطرية، وبحسب موقع الديوان الأميري القطري، يمنح هذا الوسام للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء. ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.

وأشار الموقع إلى أن الوسام "مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري. وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة".

​ولفت إلى أن الوسام "مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ184 حجرا من الألماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري".

وفي 2016، أصدرت قطر قانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن الأوسمة المدنية، وحدد الأوسمة المدنية بأنها "سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. 2- وشاح حمد بن خليفة. 3- وسام الوجبة".