الأردن: تحقيق السلام هو حل الدولتين وقيام فلسطين المستقلة

واعتبر الصفدي أن الحاجة للعمل المتعدد الأطراف على أساس القانون الدولي "أشد إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط". وتابع الصفدي، حسب صحيفة "الرأي" الأردنية، أن هناك ضرورة لتحقيق السلام العادل وحل الأزمات الإقليمية. وأوضح وزير خارجية الأردن: "الانتهاكات المستمرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ما تزال تقوض مصداقية عمل منظمتنا. جهودنا المستهدفة تحقيق السلام العادل تواجه عقبات غير مسبوقة. السلام العادل خيارنا الاستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية". ودعا الأردن عبر الصفدي دول العالم إلى الاستجابة لنداء الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتوفير الإمكانيات التي تحتاجها المنظمتان لتقديم خدماتهمها.

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