خالد بن سلمان: نسعى لسلام شامل في اليمن

وشارك بن سلمان في هاشتاغ "#اليوم_العالمي_للسلام"، مؤكدا على تطلعه أن ينعم العالم بالسلام.

وكتب بن سلمان في تغريدة له على "تويتر": "في #اليوم_العالمي_للسلام نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي".

​ووقّع على "اتفاق الرياض"، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في العاصمة السعودية الرياض، وهو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.