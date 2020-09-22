شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وقالت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "قذائف الهاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم بدون تسجيل خسائر أو أضرار"، وأضافت الخلية أن القذائف انطلقت من منطقة الكرادة.

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