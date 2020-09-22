شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..السعودية رياح سطحية والإمارات غائم.. ورطباً بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج تباينا فى حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيهاً لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً .

الإمارات

وفيالإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

و أوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 و المد الثاني عند الساعة 05:16 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 و الجزر الثاني عند الساعة 22:59 ..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:37 و المد الثاني عند الساعة 02:10 و الجزر الاول عند الساعة 19:24 و الجزر الثاني عند الساعة 07:55.

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البحرين

أما فى المنامة، فقد أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين سيكون رطباً نسبياً، ويكون حاراً خلال النهار.



كما ستكون الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام، كما ستكون درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.