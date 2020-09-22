شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أضرار «الغبار» على صحة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أضرار الغبار على صحة الإنسان.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن مضار الغبار الصحية تتمثل في إثارة الربو والتهابات الجهاز التنفسي العلوي وإثارة حساسية الأنف والعين والتهابات الرئة لدى كبار السن.

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وأشار إلى أنه غير صحيح أن الغبار يقضي على الفيروسات، مبيناً أن الغبار يزيد من التهابات الجهاز التنفسي البكتيرية والفيروسية أثناء وبعد موجات الغبار مباشرةً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية).