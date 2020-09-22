شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يؤكد التزام بلاده بدعم اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الشيخ أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة مجددا التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.

وجدد الوزير الكويتي خلال اتصال هاتفي مع محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني دعم دولة الكويت للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سلمية دائمة لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 وذلك لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق والذي شهد ظروفا عصيبة في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاته.

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وقد أشاد الوزير اليمني خلال الاتصال بدور دولة الكويت وإسهاماتها لدعم اليمن خاصة على الصعيد الإنساني ومساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن و الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني .