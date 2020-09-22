واشنطن توصي رعاياها في البحرين بتوخي الحذر

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بعد تظاهرات صغيرة معارضة للسلام بين البحرين وإسرائيل، طلبت السفارة الاميركية في المنامة من الأميركيين في البحرين توخي الحذر وتجنب التجمعات.

المنامة: دعت السفارة الاميركية في المنامة رعاياها في البحرين الى "توخي الحذر"، في تنبيه أمني نشر الاثنين. ودعت أيضًا الاميركيين الموجودين في هذا البلد الخليجي الى تجنب التجمعات والتظاهرات والى أن يحملوا معهم في كل الاوقات وثائق سفر صالحة.

وشهدت البحرين الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة للتنديد بتوقيع البلاد اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. واعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين خلال جلسة لمجلس الوزراء ان الاتفاق غير موجه ضد أحد، وفقا للاعلام الرسمي، وكان يشير الى ايران التي تتهمها المنامة باستخدام شيعة البحرين أداة لزعزعة استقرار المملكة.

تنفي ايران أي تدخل في البحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي، لكن طهران دانت بشدة توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة والدولة العبرية.