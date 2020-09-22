"مرحلة صعبة"... وثائقي عن جائحة كورونا في السعودية

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"مرحلة صعبة"... وثائقي شارك في انتاجه 70 شاباً وشابة من السعودية، ويسلط الضوء على جهود الموظفين في قطاع الرعاية الصحية، ويعرض تجارب مواطنين في مجالات متنوعة، من خلال قصص إنسانية لمراحل مواجهة جائحة كورونا.

"الخليج 365" من الرياض: حضر كل من وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي ووزير الصحة توفيق الربيعة، العرض الأول من الفيلم الوثائقي السعودي "مرحلة صعبة" في عرض خاص في سينما AMC بالرياض. شارك في إنتاج الوثائقي أكثر من سبعين شاباً وشابة، ويحكي واقع السعوديين خلال أوقات منع التجول. وقد صُوّرت أحداثه في خمس مناطق.

ويعد الوثائقي باكورة إنتاج مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، ويعرض خلال الأيام القليلة المقبلة على القناة "السعودية"، وكذلك على حساب مركز التواصل الاجتماعي على منصة يوتيوب.

ويجسد الفيلم قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفانٍ وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

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استغرق إنجاز الفيلم 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاج للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة، وشارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في 5 مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وشارك في انتاج الوثائقي 4 شركات سعودية عملت تحت قيادة وزارة الإعلام، مستعينة بخبرات شركات محلية أخرى. وأكد وكيل وزارة الإعلام عبدالله المغلوث أن فيلم "مرحلة صعبة" بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع، مضيفا أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصلت لها السوق العالمية، وستقدم وزارة الإعلام الدعمين اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من إخراج أعمال ترقى للمستوى العالمي.

يذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، ومن خلال حساب التواصل الحكومي على منصة"يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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