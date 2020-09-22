وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ايلاف من الرياض: تلقى وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد أن أجازت الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان اليوم (السبت)، بأن الوزير تلقى اللقاح «تماشياً مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي التي تتضمن تقديم لقاح كورونا لفئات محددة من خط الدفاع الأول».

وقال العويس: «نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم».

وأضاف أن التجارب السريرية للقاح التي أجراها القطاع الصحي في الدولة أظهرت نتائج إيجابية، وأثبتت أنه آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تتسبب بها الجائحة والحفاظ على الأرواح.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.

استمرار انخفاض الحالات المصابة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة.

مواضيع قد تهمك :