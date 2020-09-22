شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مواصلة تقدم قواته بمعارك مع "الحوثيين" بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، مساء أمس الاثنين، تقدم قواته في معارك مع جماعة الحوثيين، في محافظة مَأَرِب شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، واصلت اليوم بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها واستعادة وتحرير المواقع من يد الحوثيين في جبهات رَحبَة ومَاهِليةْ جنوبي مَأَرِب".

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وأكد "سقوط العشرات من عناصر الحوثيين، بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة، ما بين جريح وأسير".

تقدم القوات الحكومية يأتي عقب 48 ساعة من إعلانه السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة رَحَبَة ومَاهِلِية جنوبي مَأَرِب، سبقه الخميس الإعلان عن استعادة مواقع حاكمة من قبضة جماعة الحوثيين في جبهة مَاهِلِية جنوبي المحافظة النفطية ذاتها.