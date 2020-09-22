عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مارك يخالف المشاهير.. تعرف على هاتف مؤسس فيسبوك

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365

خالف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك كل التوقعات فيما يتعلق بالهاتف الذي يفضل استخدامه.



وقال زوكربيرج في لقاء مع ماركوس براونلي المدون التقني إنه يفضل استخدام منتجات شركة سامسونج الكورية الجنوبية في السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث بيانات مؤشر بلومبرج للمليارديرات يحتل زوكربيرج المركز الرابع في قائمة أثرياء العالم بثرو تبلغ 100.1 مليار دولار.

وعلى عكس رجال المال والأعمال والمشاهير حول العالم الذين يفضلون اقتناء منتجات أبل وهواتف آيفون شذ مؤسس فيسبوك عن القاعدة.

ولم يحدد مارك زوكربيرج نوع هاتف سامسونج الذي يستخدمه، إلا أنه أكد أن "آندرويد" هو نظام التشغيل المفضل لديه.

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ووجه مارك زوكربيرج نصيحة لكبار مديري الشركة باستخدام الهواتف الذكية على منصة "أندرويد"، ولم ينصح باستخدام نظام التشغيل "iso" التابع لشركة أبل الأمريكية.

واستخدام زوكربيرج لنظام التشغيل "آندرويد" يعطي رسالة مهمة كون نظام التشغيل الذي يعمل على الهاتفك الذكي هو الشيء الأهم على الإطلاق، فبدون النظام ستصبح هواتف آيفون، وأجهزة آندرويد عبارة عن قطع لا قيمة لها.

وفي فبراير/شباط الماضي، رصد تقرير لموقع التدوينات القصيرة تويتر، أنظمة التشغيل التي يستخدمها المشاهير حول العالم، ومن ثم معرفة نوعية الهاتف الذي يفضلونه.

وكشف التقرير أن معظم مشاهير الفن والرياضة ورجال الأعمال يفضلون استخدام نظام التشغيل "iso" المستخدم على هواتف أبل، متفوقا على نظام "آندرويد" من جوجل والذي يستخدم على هواتف سامسونج وعدد من الهواتف الصينية.

نتائج التقرير تبدو منطقية كون تطبيق (iso) المملوك لشركة أبل الأمريكية يحافظ على خصوصية بيانات المستخدم، أكبر من تطبيق "آندرويد" المملوك لشركة جوجل.