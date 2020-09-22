قوات الأمن الفلسطينية تعتقل أنصار منافس لعباس يقيم في الإمارات

ويعيش محمد دحلان في الإمارات بعد إجباره على مغادرة الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل في 2011 في أعقاب خلاف حاد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح، التي ينتمي إليها عباس وكان ينتمي إليها دحلان، وفقا لرويترز.

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وأثار الاتفاق الذي أبرمته الإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل غضب الفلسطينيين، كما أثار تكهنات واسعة بأن دحلان لعب دورا فيه.

وانتقد فصيل دحلان إقامة دول عربية علاقات مع إسرائيل قبل حل صراعها مع الفلسطينيين، على الرغم من أنه لم ينف صراحة ضلوعه.

وقال عماد محسن المتحدث باسم فصيل دحلان، الذي وصف الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية، إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، اعتقلت اليوم الاثنين سبعة أعضاء من فصيل دحلان.

وقال بيان للمجموعة، إن من بين المعتقلين هيثم الحلبي وسليم أبو صفية وهما عضوان كبيران في فصيل دحلان.

وقالت قوات الأمن الفلسطينية في بيان،

إنها "اعتقلت الحلبي في قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربيةفي إطار الجهود المتواصلة لفرض الأمن والنظام". Advertisements

ولم يذكر البيان أي اعتقالات أخرى.

وأحجمت وزارة الداخلية التابعة للسلطة عن التعليق.

© Sputnik . I. Arons

وطُرح دحلان، رئيس الأمن السابق في غزة، لمدة طويلة على أنه خليفة محتمل لعباس. وأقام علاقات وثيقة مع قادة الإمارات منذ نفيه.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في حفل استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والاتفاقان هما أول المواءمات بين الدول العربية وإسرائيل في أكثر من عشرين عاما، وأُبرما لأسباب منها المخاوف المشتركة من إيران، بحسب رويترز.



ووصف الفلسطينيون الخطوتين بأنهما خيانة، ويخشون من أنهما قد تضعفا الموقف العربي طويل الأمد الذي يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وقبول دولة فلسطينية في مقابل علاقات طبيعية مع إسرائيل.