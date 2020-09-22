شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى يوقف 164 مهاجرًا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف خفر السواحل التونسي اليوم، 164 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 5 نساء، بالقرب من شواطئ مدينة المهدية شرق تونس.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تمت إحالتهم للنيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
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