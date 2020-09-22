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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بنقاط خضراء وبرتقالية.. أبل تحذر التطبيقات من التجسس على العملاء

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365

أضافت شركة أبل الأمريكية العديد من المزايا التي تزيد من الحفاظ على خصوصية المستخدمين، فمن خلال نظام التشغيل iOS 14، ومن بين هذه المزايا الجديدة تظهر ميزة على الجانب الأيمن من شريط الحالة في أعلى هاتف آيفون أو جهاز آيباد.



وتظهر هذه الميزة على هيئة نقاط خضراء وبرتقالية وتشير إلى وقت استخدام الكاميرا أو الميكروفون في جهازك، أي عندما يصل تطبيق ما إلى الكاميرا أو الميكروفون فستعرف ذلك من خلال ظهور النقاط الملونة.

ماذا تعني النقطة البرتقالية؟

عندما تظهر النقطة البرتقالية على جهاز آيفون فهذا يعني أن أحد التطبيقات يستخدم الميكروفون، وهذا يعني أن التطبيق يستمع إلى الميكروفون وقد يقوم بتسجيل الصوت أيضًا، على سبيل المثال: سترى هذا المؤشر عند تدوين ملاحظة صوتية أو إرسال رسالة صوتية أو استخدام (Siri).

لذلك يجب ألا ترى النقطة البرتقالية على جهاز آيفون إلا عندما تفعل شيئًا يتضمن استخدام الميكروفون. لنفترض أنك ترى النقطة البرتقالية في المواقف التي تفعل فيها شيئًا لا يحتاج إلى الميكروفون، في هذه الحالة، قد يعني ذلك أن التطبيق ينتهك خصوصيتك، وربما يحاول استخدام التسجيل الخاص بك لأغراض غير شرعية.

على سبيل المثال: يجب ألا تظهر إذا كنت تلعب لعبة بدون مكون الإدخال الصوتي، لكن يمكنك في نظام التشغيل iOS 14 حذف التطبيق أو تعطيل وصوله إلى الميكروفون كما يلي:

اذهب إلى الإعدادات واضغط على التطبيق، ثم قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار الميكروفون إلى وضع إيقاف التشغيل.

في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل (iOS)، لم يكن بإمكانك معرفة وقت الوصول إلى الميكروفون إلا عندما يكون التطبيق في الخلفية، وكانت تظهر نقطة حمراء، ستظل هذه الميزة كما هي في نظام التشغيل iOS 14 ولكن ستظهر نقطة المؤشر البرتقالية في الوقت نفسه عند استخدام التطبيق الذي يستخدم الميكروفون.

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ماذا تعني النقطة الخضراء؟

سترى نقطة خضراء في شريط الحالة على هاتف آيفون الذي يعمل بنظام iOS 14 عندما يصل أحد التطبيقات إلى الكاميرا، وهذا يعني أيضًا أنه يتم الوصول إلى الميكروفون أيضًا.

إذا وجدت أن تطبيقًا ما يصل إلى الكاميرا الخاصة بك دون أي سبب واضح، فمن الجيد الاتصال بالمطور أو دعم العملاء، وإذا لم يتمكنوا من إعطاء تفسير منطقي لذلك، وكنت تشك في أن التطبيق يتجسس عليك، فمن الجيد حذف التطبيق أو إبطال الوصول إلى الكاميرا على النحو التالي:

اذهب إلى الإعدادات واضغط على التطبيق، ثم قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار الكاميرا.

مركز التحكم في المعلومات حول النقاط الخضراء والبرتقالية:

إذا كنت تريد معرفة التطبيق الذي وصل إلى الكاميرا أو الميكروفون فما عليك سوى فتح مركز التحكم في غضون بضع دقائق من ظهور المؤشر. حيث سيُظهر لك اسم التطبيق بالإضافة إلى ما إذا كان قد وصل إلى الكاميرا أو الميكروفون.

ومع ذلك، لاحظ أن iOS 14 لا يمكنه معرفة ما يفعله التطبيق بالبيانات، حيث يمكن الاحتفاظ بالبيانات على جهازك أو يمكن نقلها عبر الشبكة. لكن الغرض من هذه الميزة هو إعلامك عند وصول التطبيقات إلى الميكروفون والكاميرا.

وستشجع هذه الميزة التطبيقات على أن تكون أكثر شفافية لأنها تخاطر برفض المستخدمين إذا قاموا بالوصول غير الضروري إلى مستشعرات آيفون.