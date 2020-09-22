دواء «أريبليفير» الروسي يظهر في صيدليات موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر عقار «أريبليفير» الخاص بعلاج فيروس «كورونا» في العيادات الخارجية في صيدليات موسكو، أمس الاثنين. وأفادت منظمة «ستوليتشكي» للصيدليات المرجعية لوكالة «سبوتنيك»، أن «عقار أريبليفير 200 ملج، 40 حبة لكل علبة، متوفر بالقرب من محطة مترو براتيسلافسكايا». وقال مشغل مركز الاتصال لسلسلة الصيدليات: إن كُلفة الدواء تبلغ 12320 روبل، يتم صرفها بوصفة طبية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الأدوية «بروموميد» الروسية، أندري ملادينتسيف، قال يوم الجمعة الماضي، إن الكُلفة الموصى بها للدواء لعلاج عدوى فيروس كورونا الجديد «أريبليفير»؛ هي 12320 روبل. وأضاف: إنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر في كلفة الدواء «هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية. لا يمكن أن يكون لدينا سعران مختلفان للميزانية وللبيع بالتجزئة؛ لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل».

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية «بروموميد» بيتر بيلي: إن العقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد أريبليفير، والذي سيظهر في الصيدليات الروسية يوم الاثنين، أثبت فاعلية علاج تقترب من 100%، قائلاً: فاعلية علاج كوفيد-19 بواسطة «أريبليفير» قريبة من 100%.

من جانب آخر، قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية: إن 156 دولة انضمت إلى خطة (كوفاكس) العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19. (وكالات)