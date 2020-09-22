شكرا لقرائتكم خبر عن دواء «أريبليفير» الروسي يظهر في صيدليات موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر عقار «أريبليفير» الخاص بعلاج فيروس «كورونا» في العيادات الخارجية في صيدليات موسكو، أمس الاثنين. وأفادت منظمة «ستوليتشكي» للصيدليات المرجعية لوكالة «سبوتنيك»، أن «عقار أريبليفير 200 ملج، 40 حبة لكل علبة، متوفر بالقرب من محطة مترو براتيسلافسكايا». وقال مشغل مركز الاتصال لسلسلة الصيدليات: إن كُلفة الدواء تبلغ 12320 روبل، يتم صرفها بوصفة طبية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الأدوية «بروموميد» الروسية، أندري ملادينتسيف، قال يوم الجمعة الماضي، إن الكُلفة الموصى بها للدواء لعلاج عدوى فيروس كورونا الجديد «أريبليفير»؛ هي 12320 روبل. وأضاف: إنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر في كلفة الدواء «هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية. لا يمكن أن يكون لدينا سعران مختلفان للميزانية وللبيع بالتجزئة؛ لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل».
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية «بروموميد» بيتر بيلي: إن العقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد أريبليفير، والذي سيظهر في الصيدليات الروسية يوم الاثنين، أثبت فاعلية علاج تقترب من 100%، قائلاً: فاعلية علاج كوفيد-19 بواسطة «أريبليفير» قريبة من 100%.
من جانب آخر، قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية: إن 156 دولة انضمت إلى خطة (كوفاكس) العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر دواء «أريبليفير» الروسي يظهر في صيدليات موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.