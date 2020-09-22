استقرار إصابات كورونا في مصر وانخفاض جديد بالوفيات

وبحسب وزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 115 حالة إصابة أمس الأحد.
وانخفضت الوفيات اليوم لتسجل 17 وفاة انخفاضا من 20 وفاة في اليوم السابق.
وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى اليوم الاثنين، بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.
وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة في الآونة الأخيرة، أنها "ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الموافق 21 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
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