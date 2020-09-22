شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 485 مهاجرا غير شرعيا بالمياه الإقليمية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات حرس السواحل في الجزائر, أثناء عمليات متفرقة في مياهها الإقليمية، من إنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة.

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