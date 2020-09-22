المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عودة المهندسين لمباشرة عمليات الإنتاج بليبيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشر اليوم الاثنين في صفحتها على فيسبوك إن إجمالي إنتاج النفط في البلاد من المتوقع أن يصل إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم.

وأضافت المؤسسة أن ناقلات ستصل تباعا إعتبارا من 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات في مينائي الحريقة والبريقة خلال الساعات الاثنتين والسبعين القادمة، ثم من بقية المواني الآمنة في الأيام القليلة القادمة.

وقال البيان إن المؤسسة "تنتهز هذه الفرصة وتعلن العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى من مينائي الحريقة والبريقة.. وكخطوة ثانية لباقي المواني وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلام.. وقد بدأت ترتيبات التصدير من المواني الآمنة."