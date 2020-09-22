شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ثان يستهدف القوات الأمريكية المنسحبة فى محافظة صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هجوم ثان يستهدف القوات الأمريكية المنسحبة في قضاء سامراء محافظة صلاح الدين بالعراق. وفى وقت سابق، استهدف مسلحون رتلا للدعم اللوجستى تابعا للقوات الأمريكية فى الدجيل بمحافظة صلاح الدين العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وكانت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الاثنين، إلقاء القبض على 10 إرهابيين فى محافظة صلاح الدين، مبينةً أن اثنين منهم حاولا الهروب خارج العراق قبل القبض عليهم، وقالت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"ـ إن مفارزها المتمثلة باستخبارات صلاح الدين ألقت القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، اثنان منهم تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب إلى إحدى دول الجوار بالتنسيق مع القوات الأمنية في محافظة السليمانية".