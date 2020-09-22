شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط فى ليبيا: 260 ألف برميل يوميا إجمالى الإنتاج المتوقع خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة النفط في ليبيا إن 260 ألف برميل يوميا إجمالي الإنتاج المتوقع خلال الأسبوع المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وفى وقت سابق قال منسق الشئون الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على شخصين و3 كيانات على خلفية خرق حظر السلاح إلى ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها قال منسق الشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عملية إيريني تشارك في تطبيق حظر السلاح في ليبيا بطريقة ملموسة. وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "نطمح لتطوير العلاقات مع الاتحاد الإفريقي إلى أعلى مستوى".

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة داعيا أنقرة لاحترام حقوق الإنسان.

وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي أن العلاقات "تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام المقبلة".