إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ 10 سنوات

زين حليل/الخليج 365

كشف إعلام عبري، مساء الإثنين، أن إسرائيل تدير مكتب لرعاية المصالح في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي "لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة".

وأضافت أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل"، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.

في سياق ذي صلة، قالت هيئة البث إن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أبلغ مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية شاركوا في مفاوضات مع إسرائيل، أن العلاقة ستكون مفيدة لكل من تل أبيب وأبوظبي لوقت طويل جدا.

Advertisements

وقال العتيبة للمبعوث الأمريكي السابق بالشرق الأوسط دنيس روس والسفيرين السابقين لدى إسرائيل، مارتن إنديك ودان شابيرو إن "الإمارات ستكون مختلفة تماما بعد 15 سبتمبر (توقيع اتفاق التطبيع)".

وأضاف العتيبة للمسؤولين الأمريكيين السابقين: "لم يعد من المحرمات بالنسبة للشباب في هذا الجزء من العالم التطلع إلى العمل والاستثمار والتجارة والتعلم مع الإسرائيليين"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.