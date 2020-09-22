تونس.. "اختبارات كورونا" منحة كورية بـ300 ألف دولار

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

منحت كوريا الجنوبية، الحكومة التونسية، شحنة اختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا، بقيمة 300 ألف دولار.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان: "أقيم ظهر اليوم (الإثنين) بمطار تونس، قرطاج الدولي، حفل استلام شحنة لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا، (عددها) 27 ألفا و300 اختبار سريع".

وأضاف البيان، أن الاختبارات "بقيمة 300 ألف دولار، منحتها وزارة الشؤون الخارجية الكورية للحكومة التونسية كهبة في إطار التعاون بين البلدين".

وحتى الإثنين، سجلت تونس، 10.732 إصابة بكورونا، بينها 159 وفاة، حسب وزارة الصحة.

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وحسب بيان الخارجية، "حضر الحفل سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس، شو كو رايا، والمدير العام لأمريكا وآسيا بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رياض الصيد، ومدير عام الصحة العسكرية بوزارة الدفاع التونسية مصطفى الفرجاني".

وخلال الحفل، عبر المدير العام لأمريكا وآسيا بالخارجية التونسية، عن "شكره للحكومة الكورية للدعم الذي تقدمه للحكومة التونسية، خاصة في المجال الصحي، وعن عراقة العلاقات التاريخية المثمرة بين البلدين خاصة في السنوات الأخيرة".

من جهته، شدد السفير الكوري الجنوبي، على "عزمه الراسخ على مزيد من تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال الصحي، وأن هذه الهبة تأتي في سياق تعزيز قدرات السلطات التونسية على مقاومة وتطويق جائحة كورونا".

وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة حوالي 250 مليون دولار.

وارتبطت العديد من المؤسسات الاقتصادية الكورية الجنوبية بشراكة مع مؤسسات تونسية.

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