شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يوضح آخر تطورات حريق جبل عمد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني الخليج 365 انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له، ولا يزال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب.
وأضاف أن ذلك يأتي “لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية من حريق جبل عمد”.
وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين في إخماد الحريق في جبل عمد بمنطقة مكة المكرمة.
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