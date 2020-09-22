مدريد تستعد للعزل.. ولندن تراجع خطط المواجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضع نحو مليون من سكان مدريد ومحيطها مجدداً لتدابير صارمة على تنقلاتهم لمدة أسبوعين، اعتباراً من أمس الاثنين، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير الجديد في أعداد إصابات كوفيد-19 في العاصمة الإسبانية ومحيطها. وبموجب التدابير الجديدة، يمنع على نحو 850 ألف شخص (من أصل 6,6 مليون شخص يقطنون مدريد ومحيطها)، الخروج من أحيائهم إلا لأسباب محددة، كالذهاب إلى العمل أو الدراسة، زيارة الطبيب، وتلبية استدعاء قانوني، أو تقديم العون لأشخاص يحتاجون للمساعدة. في المقابل، لسكان تلك الأحياء التي باتت مصنفة حمراء من حيث الخطر الوبائي، حق التحرك داخله وهم بالتالي غير مرغمين على البقاء في بيوتهم. وأكدت السلطات أنها ستمتنع عن تغريم المخالفين خلال اليومين الأولين من بدء فرض التدابير.

حذر في بريطانيا

وحذرت السلطات الصحية البريطانية من أنه يتعين على البلاد «تغيير التوجه» تحت طائلة موجة ثانية من الوباء قد تفضي إلى 200 وفاة يومياً في نوفمبر. ويأتي التحذير عشية مداخلة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان حول الوباء في وقت تزداد الضغوط على السلطة لتبني تدابير جديدة لتخفيف وقع الموجة الثانية التي بدأت.

وبريطانيا الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا مع 42 ألف وفاة، تسجل حالياً «ضعف عدد الحالات كل أسبوع» وفقاً للمستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس خلال حديث متلفز. وأوضح الاستاذ كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في المملكة المتحدة خلال المقابلة نفسها «في حال لم نغير التوجه سيتفشى الفيروس بوتيرة متسارعة. إنه الطريق الذي نسلكه». وتابع «ليست مشكلة الآخرين بل مشكلتنا جميعاً». وتتكثف القيود المحلية حالياً في أربع مناطق في ويلز - وتأمل الحكومة ألا تضطر كحل أخير للجوء إلى عزل على الصعيد الوطني تكون عواقبه مدمرة لاقتصاد تضرر أصلاً بتدابير العزل خلال الموجة الأولى. وحذر ويتي من أنها «مشكلة ستة أشهر» نظراً إلى التقدم المحرز لإيجاد علاج والأمل بتطوير لقاح العام المقبل.

أستراليا تتحسن لكن القيود باقية

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وسجلت أستراليا أدنى زيادة يومية في عدد الإصابات في أكثر من ثلاثة أشهر لكن سلطات ولاية فيكتوريا، التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء في البلاد، قالت إنه لا يمكنها المسارعة بتخفيف القيود. والحصيلة اليومية الجديدة التي بلغت 16 إصابة هي أدنى معدل ارتفاع يومي في الإصابات منذ 14 يونيو/ حزيران، وسجلت حالتا وفاة جديدتان.

نيوزيلندا تعلن النصر

من جانبها، قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تخفيف القيود المرتبطة باحتواء الفيروس في معظم المناطق إلى أدنى مستويات الإنذار، قائلة إن البلاد تتجه نحو القضاء على كوفيد-19. وأعلنت أرديرن أن نيوزيلندا ستخفض مستوى الإنذار المتصل بالفيروس إلى الفئة الأولى على مقياس من أربع درجات، باستثناء أوكلاند، حيث سجلت الإصابات في الآونة الأخيرة. وقالت «لقد أدت تحركاتنا الجماعية إلى وضع الفيروس تحت السيطرة». ولاقت حكومتها إشادات عالمية لطريقة إدارتها للأزمة الصحية.

وفرضت حكومة كيبيك الكندية قيوداً جديدة مرتبطة بالتجمعات وخصوصاً في مونتريال بعدما سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات. وقال وزير الصحة والخدمات الاجتماعية كريستيان دوبي خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع «في قاعات مستأجرة أو أماكن عبادة أو احتفالات أو زيجات» سيخفض من 250 إلى 50.

بيل جيتس ينتقد التأخير

إلى ذلك، انتقد الملياردير الأمريكي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الوضع الحالي لاستجابة الولايات المتحدة لوباء كوفيد-19، بما في ذلك فترة الحصول على نتائج اختبارات كورونا. وقال جيتس لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» إن الوصول إلى الاختبارات السريعة لا يزال غير كافٍ بعد أكثر من ستة أشهر من الوباء». وأضاف جيتس «حتى اليوم، لا يحصل الناس على نتائجهم خلال 24 ساعة. إنه لأمر مشين». وبحسب مجلة فورتشن الأمريكية، فإن البعض قد يضطر للانتظار لأيام أو أسابيع للحصول على نتيجة الفحص. (وكالات)