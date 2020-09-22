شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز شرق المتوسط».. منظمة إقليمية مقرها القاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، في مقر شركة بتروجت في القاهرة على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، بحضور سفراء الدول الأعضاء به، فيما أكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو وحدة وتضامن اليونان وقبرص في مواجهة الاستفزازات التركية؛ خلال زيارتها للعاصمة القبرصية نيقوسيا أمس الاثنين.

وقال مسؤولون إسرائيليون في قطاع الطاقة، أمس ، إن وزراء من سبع دول سيوقعون ميثاقاً لمنتدى جديد للطاقة في الشرق الأوسط سيدعم ويروج لصادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا وأسواق أخرى،

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: «منتدى الغاز لشرق المتوسط الذي كان حتى الآن مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة دولية».

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الطاقة بأن وزراء الطاقة في مصر وإسرائيل واليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا سيضعون اللمسات النهائية على ميثاق تلك المنظمة اليوم الثلاثاء، في مراسم ستقام عبر الإنترنت، وسيعملون على وضع «تصور مشترك» للمنطقة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «المنتدى سيساعد في إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات في المنطقة، والذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إسرائيل، وبالطبع صادرات الغاز من إسرائيل لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى».

وقد تنضم دول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة لهذا المنتدى أيضاً. وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية. وبدأت إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز للأردن ومصر التي تأمل في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

Advertisements

ومصر لديها منشأتان للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

من جهة أخري،أكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو وحدة وتضامن اليونان وقبرص في مواجهة الاستفزازات التركية؛ خلال زيارتها للعاصمة القبرصية نيقوسيا أمس.

وقالت ساكيلاروبولو - خلال محادثاتها مع نظيرها القبرصي نيكوس أنستاسيادس - إن قبرص واليونان تحافظان على جبهة دبلوماسية صلبة ومشتركة، مضيفةً أن السياسة الخارجية للبلدين تسترشد بالأهداف المشتركة وتبنى دائمًا على القانون الدولي.

وأوضحت رئيسة اليونان - حسبما نقلت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية - أن سحب تركيا لسفينة البحث «أوروك ريس» كانت خطوة تجاه تخفيض التصعيد، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة تحركًا تكتيكيًا ذات أهداف قصيرة الأجل.

من جانبه قال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس إن بلادنا تعاني من احتلال تركي جديد داخل مياهنا الإقليمية.

ودعا إلى احترام القانون الدولي في التعامل بين الدول.

وأضاف نعمل للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا. (وكالات)