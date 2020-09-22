عقوبات أمريكية جديدة على طهران تشمل وزارة الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقد وقف بجواره كبار أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين إن واشنطن فرضت أيضاً عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران. واضاف: «منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة». وقال: إن اجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع.

وأكد بومبيو أن بلاده ستواصل منع إيران من حيازة السلاح التقليدي والنووي، مشيراً إلى أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية، وأن واشنطن لن تسمح لطهران بتزويد أي دولة بصواريخ بالستية. وقال: إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم. وشدد على أن إعادة فرض العقوبات على إيران ستمنع طهران من شراء أسلحة متطورة، مشيراً إلى أن العقوبات أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهداً بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن بلاده فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كياناً وفرداً لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أن الولايات المتحدة أضافت أيضاً 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن «كثيراً ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية». وكشف النقاب عن فرض عقوبات على 3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وتابع أن من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات مركزاً لتطوير الصواريخ ومركزاً لجمع وتركيب الصواريخ البالستية، وكثير ممن استهدفتهم العقوبات لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

كما تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قائلاً إن بلاده «مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل». وأوضح أسبر: «إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مجموعات مثل حزب الله والحوثيين. نحن مستمرون في سياسة الضغط القصوى على إيران». (وكالات)