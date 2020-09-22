سلطان يوجه بإنشاء «استراحة السحب» على جبال خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي

وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء «استراحة السحب» على جبال خورفكان على ارتفاع 580 متراً فوق سطح البحر، على أن تفتتح في أكتوبر المقبل، ويمكن رؤية مدينة خورفكان عبر الاستراحة من جميع الاتجاهات.

أعلن عن ذلك خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يذاع عبر تلفزيون وإذاعة الشارقة.

يذكر، أن ثمة مشاريع عدة تنفذ في مدينة خورفكان، فقد أنجز مشروع حديقة اللؤلؤية على مساحة 1200 متر مربع بقيمة مليون و300 ألف درهم، وشملت ملعباً عشبياً ومنطقة ألعاب للأطفال ومبنى خدمياً، وتركيب أعمدة إنارة موفرة للطاقة. وأنجزت دائرة الأشغال الأعمال الإنشائية في حديقة الزبارة، على مساحة 2350 متراً مربعاً بكلفة مليون درهم، وزوّدت بكل وسائل الراحة والترفيه. وتنشئ الدائرة مشتل البلدية بخورفكان في منطقة الحراي بمساحة إجمالية 12762 متراً مربعاً، ويضم مبنى إدارياً للري والزراعة بمساحة 318 متراً مربعاً ومبنى المخازن بمساحة 354 متراً مربعاً، ومظلتين لحماية المزروعات بمساحة إجمالية 448 متراً مربعاً. وأنجزت الأعمال الإنشائية في حديقة النحوة بمنطقة النحوة بالشعبية الجديدة على مساحة 4200 متر مربع، وبكلفة مليونين و300ألف درهم.

وإنجاز مبنى مجلس خورفكان الأدبي، وتأثيثه ويضم عدداً من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، مع مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة بكلفة 4 ملايين درهم.

ومنتزه ميدان خورفكان على مساحة 163ألف متر مربع، امتداداً لبحيرات خورفكان أسفل جبل نصب المقاومة، حيث عملت مماش من الانترلوك الديكوري بطول 750 متراً وعرض 4 أمتار، تربط البحيرة أسفل النصب مع 4 مناطق للألعاب بكلفة 5.5 مليون درهم.

ومن المشاريع التي توضع اللمسات الأخيرة عليها، إنشاء الطريق المؤدي إلى نصب المقاومة وآخر يؤدي إلى سارية العلم مع إنارة الطريقين.