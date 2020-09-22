وكـلاء «الصحـة» يتلقـون جرعـة لقـاح «كوفيـد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: إيمان عبد الله آل علي

انضم الوكلاء المساعدون في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الدكتور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في تلقي جرعة لقاح «كوفيد 19»، بعد أن أجازت الدولة استخدامه للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول، حيث تلقى اللقاح كل من د. يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، وعوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ود. حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية.

مئات الآلاف من البشر حول العالم يخضعون للتجارب السريرية للقاح «كوفيد 19»، في خضم البحث عن لقاحٍ يضع حداً لجائحة فيروس «كورونا»، وتعد إجراءات تطوير اللقاح الأسرع في التجربة الإنسانية، ومثل هذه التجارب السريرية تعد الخطوة الأخيرة قبل أن يطلب مطوّرو اللقاح موافقة الجهات التنظيمية. واللافت في التجارب السريرية الحالية، أن رؤساء دول وقادة إلى جانب وزراء ومسؤولين يتطوعون في مرحلة التجارب السريرية، ويتطوعون ليكونوا أول من يحصل على اللقاح بعد اعتماده، في مشهد مختلف عما رصده التاريخ في إنتاج اللقاحات، ومن الممكن إنتاج مئات الملايين من جرعات التحصين بحلول نهاية العام، فالبحث مستمر حول نحو 200 لقاح محتمل.





الإمارات.. لأجل الإنسانية



وحرص وزير الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عبد الرحمن العويس، على أن تكون أول جرعة من لقاح فيروس كورونا من نصيبه بعد أن أجازت الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

وقال العويس: «نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح إلى توفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها؛ بسبب طبيعة عملهم».

وأضاف: إن التجارب السريرية للقاح التي أجراها القطاع الصحي في الدولة أظهرت نتائج إيجابية، وأثبتت أنه آمن وفعّال، وسيسهم في تقليل الخسائر التي تتسبب بها الجائحة والمحافظة على الأرواح.

واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب؛ كونها تضم أكثر من 200 جنسية.





عبدالله آل حامد

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وكان الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي من أوائل المتطوعين في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لفيروس «كوفيد 19» والتي بدأت في أبوظبي.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد: منذ بداية الجائحة، وجهتنا القيادة الرشيدة إلى تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطبية على حد سواء، واليوم نؤمن أن الجميع يستحق أن نبذل الغالي والنفيس من أجله ولو تطلب الأمر أن نكون جزءاً من التجارب السريرية ليرى اللقاح النور ونتمكن من توفيره لمن يحتاج إليه، فليس هناك ما هو أغلى من الوطن، ووطننا سيمضي بطموحاته للأمام وهو أكثر إصراراً وعزيمة، بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي لفيروس كوفيد-19.

وأشار إلى أن انضمامه ضمن المتطوعين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية؛ هو جزء بسيط مما نحن على استعداد له؛ لنفدي به الوطن الذي مهما قدمنا له لن نوفيه حقه.

وكان الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة بالإنابة ثاني المتطوعين؛ بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة: هنا في دولة الإمارات، نسهم في تطوير ودعم لقاح جديد محتمل ضد فيروس «كوفيد-19»، ونحن فخورون بالتطوع والمشاركة من أجل هدف سامٍ؛ وهو الانتصار على هذا الفيروس.



الفلبين



أعلن الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي عن موافقته على أن يخضع لاختبار اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نجاح بلاده في تطوير «أول» لقاح ضد مرض كوفيد-19، يؤمن «مناعة طويلة الأمد». وقالت السلطات الصحية في الفيلبين، إنها التقت مع مسؤولين من مركز غاماليا الطبي الروسي الذي طور اللقاح.

وأكد بوتين أن إحدى ابنتيه حصلت على اللقاح الذي سمي «سبوتنيك في».



ابنة ترامب



تعهدت إيفانكا ترامب؛ ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأخذ لقاح كورونا أمام مشاهدي برنامج «ذي فيو»، بعد أن تحدتها مضيفة البرنامج جوي بيهار أن تقدم على هذه الخطوة.

وكانت بيهار قالت إنها تشك في «ادعاءات» الرئيس الأمريكي بأن لقاح «كوفيد-19» سيكون جاهزاً قريباً، مضيفة أنها ستأخذ اللقاح، ولكن بشرط أن تأخذه إيفانكا قبلها.

ورداً على تحدي بيهار، كتبت إيفانكا في تغريدة: «اتفقنا. سوف أحضر إلى برنامجكم للقيام بذلك».

وأضافت: «أنا أثق في قرارات إدارة الأغذية والعقاقير، ويجب على جميع الأمريكيين أن يفعلوا ذلك. يجب أن يكون القضاء على هذا الفيروس على رأس أولوياتنا الجماعية».



البحرين



شارك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالتطوع لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح المعطل ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة عن تقدم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) للتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا (كوفيد-19) ضمن حملة «من أجل الإنسانية».

كما أعلنت تقدم فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، وعيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد، وحمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات للتطوع في التجارب السريرية.

كما تطوع وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في التجارب السريرية للقاح كورونا، ضمن حملة (من أجل الإنسانية).