تشكيل الحكومة اللبنانية في مأزق.. وعون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون​، أمس الاثنين، أن لبنان أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر ​لبنان​ لا تسمح بهدر أي دقيقة، مشيراً الى أنه مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً. واقترح عون إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، محذراً من أن البلاد تتجه نحو «جهنم» في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة، فيما دعا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء التي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاد ووقف التدهور السريع، في وقت لا يزال التأليف الحكومي اسير المراوحة بانتظار حل العقد التي تبدو مستعصية في ظل عدم تنازل الاطراف المعنية عن شروطها رغم ضغط الطرف الفرنسي لإنجاح مبادرته ما يضع الملف الحكومي أمام خيارات مرة بدءاً من التمسك بروحية المبادرة الفرنسية وتسهيل التشكيل أو ابقاء الوضع معلقاً حتى الوصول الى تفاهم حول حقيبة المالية، أو اعتذار اديب والدخول في المجهول.

وقال عون​ في كلمة له، أمس: طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب، لافتاً الى 4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد، كاشفاً عن أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون . وشدد عون على ان الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور. وقال: بينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة. ورداً على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون «طبعاً إلى جهنم».

‏من جانبه ‏ أعلن أديب​، في بيان أمس، أن «​لبنان​ لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة»، وقال: «إن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».