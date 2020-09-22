نداء استغاثة لإطلاق سراح طلال آل ثاني من سجون قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه النظام القطري ضغوطاً جديدة، لإطلاق سراح الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس الدولة، بعدما قدمت زوجته أسماء أريان من مجلس حقوق الإنسان نداء جديداً لإطلاق سراحه. وقالت السيدة أريان، أمام الهيئة الأممية في جنيف، «زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، وإلى محام يختاره بحرية»، مشيرة إلى أنه «حكم عليه تعسفياً بالسجن 22 عاماً أثناء وجوده في السجن. وهو رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني ظروفاً صحية قاسية». وتقول تقارير إن الشيخ طلال آل ثاني محتجز في منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن».

وترفض أريان ومحاميها الأمريكي مارك سوموس، بشدة اتهامات النظام القطري. وأكدت لشبكة «فوكس نيوز» أن نظام العدالة الغامض في قطر نفذ «تلفيقاً لدوافع سياسية لديون الشيخ» التي يزعم عدم سدادها.

وقال السيدة أريان، المقيمة مع أطفالها في ألمانيا، «إن قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن أيضاً لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا، تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور مع الحكومة القطرية ونظام العدالة».

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وقال سوموس للشبكة الأمريكية إنه بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، تم توجيه نداءات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة.

وتابع: «ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا».

ومن المتوقع أن ينظر مجلس حقوق الإنسان الأممي وضع حقوق الإنسان في قطر التي تواجه اتهامات بتمويل ميليشيات «حزب الله» في لبنان ودعم جماعات متطرفة عديدة، فضلاً انتهاكات جسيمة لحقوق العمال في ملاعب الدوحة، استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.